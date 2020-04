Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Båstadsbo om påskbesökare: ”Det är provocerande” Visa alla (2)

Dubbla känslor gentemot påskbesökare i Båstad

Trots folkhälsomyndighetens råd om att ställa in icke nödvändiga påskresor är det många som rest till sina fritidshus i Båstad i helgen. SVT fick under skärtorsdagen in tittarfilmer på bilköer som ringlade sig långa in till Båstad.

– Jag tycker att det är väldigt respektlöst mot folk som bor här, säger Båstadsbon Lena Galme. Hon är rädd att påskbesökarna ska bidra till en allmän smittspridning av coronaviruset, som Båstad hittills varit skonad från. Dubbla känslor Kommunstyrelsens vice ordförande Ingela Stefansson (S) vittnar om att det är långt färre besökare i år än vad det vanligtvis är under påsken. – Det är dubbla känslor. Dels så vill vi verkligen inte ha smittspridning, men vi är också en turistkommun och lever mycket på turistnäringen och mycket skatteintäkter kommer från det, säger hon. ”Har hållit oss isolerade” I Båstads hamn skiner solen och paret Marie-Louise och Roland Karlsson från Östergötland har slagit sig ner för en glass. De tvekade lite inför att resa i påsk, men tycker ändå att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer på plats. – Vi tyckte att vi är ju ändå för oss själva här, så det hade blivit ungefär samma sak som hemma, säger Marie-Louise Karlsson. Dela Dela

