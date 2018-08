Fd beredskapspolis: ”Skåne behöver en polisiär extraresurs”

Socialdemokraterna

Nej, Socialdemokraterna vill inte återinföra beredskapspolisen. Vår bedömning är att den nyttjades i väldigt liten grad och att det heller inte är något polismyndigheten efterfrågar. Vårt fokus ligger istället på att öka antalet ordinarie polisanställda med 10 000.

Moderaterna

Moderaterna står bakom Försvarsberedningens slutsatser om behovet av en förstärkningsresurs till polisen då beslut om beredskapshöjningar eller höjd beredskap fattats. En sådan resurs skulle ge Polismyndigheten och Säkerhetspolisen en ökad förmåga att hantera sina uppgifter vid beredskapshöjningar och i krig. Vi skulle även vilja peka på möjligheten att, som i Danmark, ha ett särskilt polishemvärn som skulle kunna stödja polisen vid kriser med till exempel trafikreglering och bevakning.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna var emot nedläggningen 2012 och vi har sedan dess motionerat om att återinföra den och budgeterat för det årligen.

Miljöpartiet

Miljöpartiet tycker inte att beredskapspolis ska återinföras. Vår bedömning, som vi delar med Försvarsberedningen, är att i fredstida förhållanden behövs istället fler ordinarie poliser. Men vid krigsfara eller krig råder det speciella förhållanden, och då kan förstärkning i form av beredskapspolis vara aktuell.

Centerpartiet

Vi föreslog detta redan i mars förra året. ”Frigör och befria flera hundra poliser från tjänstgöring med gränskontroller genom att återinföra beredskapspoliser.” Skrev Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet i Expressen.

Liberalerna

Ja, vi har föreslagit sedan flera år att återinföra beredskapspolisen. Den beredskapspolis som avvecklades 2012 kunde inkallas även i fredstid. Den kallades in vid ökade terrorhot under Kuwaitkriget och i samband med stormen Gudrun. Exempelvis vid skogsbranden i Västmanland 2014 eller under migrationskrisens akuta skede 2015 hade beredskapspolisen kunnat vara en viktig resurs.

Liberalerna föreslår idag att beredskapspolisen även ska kunna användas i fredstid. Det är viktigt både för att bistå Polisen i fredstid och för att upprätthålla beredskapspolisens förmåga i händelse av höjd beredskap eller krig.

Kristdemokraterna

Vi vill återinföra beredskapspolisen eftersom vi ser att polisens uppgifter blir alltför lidande i extrema situationer. Beredskapspolisen ska finnas tillgänglig även i fredstid och kunna sättas in vid naturkatastrofer, extraordinära händelser som stora demonstrationer, terrordåd och upplopp, eller för att avlasta polisen vid stora mängdinsatser, exempelvis trafikkontroller. I vårt budgetalternativ avsätter vi 40 miljoner kronor per år för att återinföra runt 2 000 beredskapspoliser.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill utreda frågan om att återinföra beredskapspolisen. Det har vi motionerat om i riksdagen.