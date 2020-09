Besöksförbudet hävs: ”Men det kommer inte att bli som innan”

Region Skåne var snabba med att införa besöksförbud när coronasmittan började breda ut sig. Även om förståelsen har varit stor, så är det ändå många äldre och anhöriga som berättat att det är jobbigt att inte kunna få besök eller hälsa på.

Nu ska det generella förbudet snart hävas, men det innebär inte att allt går tillbaka till det som gällde tidigare.

– Det kommer att bli olika regler på olika ställen. Det blir inte samma på ett äldreboende som på en vårdavdelning på ett sjukhus, utan det kommer att ske lokala tillämpningar, säger Pia Lundbom, Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör.

Behöver besök

Hon säger att ett totalt besöksförbud inte är hållbart i längden.

– Vi tror att den här pandemin kommer att hålla på under en längre tid och man kan inte ha ett generellt förbud hur länge som helst. Vi vet att det finns personer som behöver få besök eller ha med en anhörig vid läkarbesök. Vårt fokus just nu är att se till att alla besök blir säkra. Ser vi att vi får in smittan på sjukhus så kommer vi att skärpa reglerna igen.