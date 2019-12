Bil beskjuten i Kristianstad – polisen söker vittnen

Det var vid middagstid som en polispatrull upptäckte bilen. Polisens teori är att bilen blev beskjuten sent under lördagskvällen, alternativt under natten mot söndag.

”Polisen vill gärna komma i kontakt med dig som sett eller hört något som kan sättas i samband med skottlossningen. Vänligen ring Polisen på telefonnummer 114 14 och lämna dina uppgifter”, skriver polisen på sin hemsida.

Polisen vill inte gå ut med några fler uppgifter rörande fallet.

”På grund av förundersökningssekretess kan Polisen just nu inte lämna fler uppgifter om ärendet”.