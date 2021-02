Hala vägar och hårda vindar i östra Skåne

Enligt polisens presstalesperson Patric Fors har vinterväglaget ställt till det i trafiken under måndagen.

– Det har inträffat flera olyckor på grund av halka och blåsten gör att det driver snö, säger han.

Ingen person har skadats allvarligt i samband med någon av olyckorna.

Blåsig tisdag väntas

Enligt SVT:s meteorolog Deana Bajic får skåningarna ställa in sig på att vintervädret blir kvar under veckan som kommer. Österlen får det blåsigt och snöigt under närmaste dygnet vilket kan innebära ett tufft trafikläge med dålig sikt och drivbildning.

– Det kommer en del snöfall i samband med vinden. Ett snöfallsområde kommer in söderifrån på tisdagsmorgonen och når södra Skåne och Blekinge under dagen, säger hon.

Femton minus natten mot fredag

På onsdag kan det bli snö, fortsatt kallt och soligt. I slutet av veckan väntas runt tio minusgrader på vissa platser i Skåne.

– Det blir kallare än normalt under fem dygn framåt, fram till måndag, säger Deana Bajic.

Kallast blir det under natten mot fredag då norra Skåne kan få de lägsta temperaturerna i länet – femton minusgrader.