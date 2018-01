Bob Hund-år startar i konserthuset i Malmö

Malmö live är ju det nya stora konserthuset som har mycket att erbjuda menar Thomas Öberg, sångare i Bob Hund. Men det är också en plats som invånarna i staden och i landet ska våga gå in i. Inte undra över om man vågar prata.

– Vi kommer väl göra någonting, det lilla vi kan. Försöka stresstesta arkitekturen här inne.

Thomas Öberg redo att ropa igång Fan-tastiskt.

– Det blir nästan som politik när pop och rockmusik möter en statlig institution. Där vill ju vi nå fram till det som är mottot för hela det här året, och det är: istället för misstanke – omtanke. Vi säger såhär: vi kanske inte håller med. Men vad tycker ni? Så kan man ha en dialog.

Hultfred 1993

Under resten av året kommer alltså Bob Hund fortsätta att finnas på plats och en rad olika projekt och konserter kurerade av Martin Kann kommer att avtäckas varteftersom. De ska bland annat spela med symfoniorkestern till en powerpointpresentation av just Martin Kann, han som gjort omslagen till deras skivor. Det pratas även om att en ny skiva ska spelas in i huset.

Tidigare i veckan flyttade en stor ljudinstallation in i byggnaden. I helgen spelar de låtarna från deras första konsert på Hultsfredsfestivalen 1993, en konsert de valt att kalla bob hund – 25 år bakåt och 125 år framåt. Det har pratats mycket om vad som krävs för att återskapa den legendariska konserten inne på Malmö Live.

Slår bäst ur underläge

– Vi hade ju allt att bevisa på den tiden. Men nu sätter vi ju oss i underläge här också då vi ska spela i ett rum där man normalt kan lyssna på Philip Glass eller Stravinskij eller sådär.

– Vi är lite som svenska landslaget i fotboll, vi slår bäst ur underläge. Vi försöker hela tiden sätta oss i situationer där vi måste kämpa.

- Vi kommer spela den där konserten, men vi tjafsar faktiskt internt om huruvida vi ska köra det exakt som låtlistan var. Om det är mesigt eller om det är coolt, säger Thomas Öberg.