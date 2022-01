Boende efter dödsskjutningen på Lindängen: ”Trivs inte längre i mitt område”

Polisens avspärrningar hävdes sent på lördagskvällen, och under söndagen var kommunala krisstödsplanscher uppklistrade i trapphusen intill brottsplatsen. Flera utav de boende på Lindängen hörde skotten som avfyrades under lördagskvällen.

– Jag blir fruktansvärt ledsen och besviken över att det ska vara såhär. Jag trivs inte i mitt område längre, säger Eva Brogren, som bor på Lindängen sedan några år tillbaka.

Anders Cruse, som bor på andra sidan gatan från där skottlossningen ägde rum, bevittnade det stora polispådraget.

– Det är obehagligt när det händer så nära en, säger han.

”Blir nästan lite blasé”

Bengt Månsson är ute och går med hunden på söndagsmorgonen. Han har bott på Lindängen sedan 2006 och ser gårdagens skottlossning som den sista i en rad av händelser i området.

– Jag trivs bra där jag bor, men sådant här sker ju mer och mer. Man blir nästan lite blasé, även om det såklart är hemskt att en person har mist livet. Man börjar ju fundera vad som har hänt med området, säger Bengt Månsson.

Vill se fler poliser

Eva Brogren önskar att polisen befann sig i kvarteret oftare.

– Nu känner jag mig för gammal för att flytta härifrån, så jag kommer nog inte göra det. Men om polisen var här så kanske de kriminella skulle bli färre, säger hon.

Hör Eva Brogren och andra boende på Lindängen om dödsskjutningen i klippet ovan.