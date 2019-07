Brand på avfallsanläggning – röken har dragit in över Burlöv

Under natten började en stor komposthög brinna på avfallsanlägningen Spillepengen utanför Burlöv. Röken har under morgonen dragit in över Burlöv, men uppges inte vara hälsofarlig.

Vid 03-tiden natten till onsdag fick SOS in ett larm om att det skulle brinna inne på avfallsanläggningen Spillepengen. När räddningstjänsten kom fram till platsen var det ett område på 100 gånger 50 meter med lågor som var mellan 7-8 meter höga. – Räddningstjänsten har kontroll över branden. Det har kommit in starka vindar från havet, vilket har lett till att röken har dragit in över Burlöv, säger en operatör på SOS- Alarm. Röken uppges inte vara hälsofarlig. Räddningstjänsten har med hjälp av en Hjullastare lagt på jord över branden för att få den under kontroll. Dela Dela

