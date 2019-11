Misstänkta för sprängningen i Hässleholm släppta

Det var under onsdagskvällen som en explosion inträffade på Göingegatan i Hässleholm. Balkongen till en lägenhet totalförstördes. Tre personer greps och anhölls under torsdagen men släpptes under fredagen.

– Misstankegraden räcker inte för att hålla kvar personerna. Vi väntar fortfarande på en teknisk undersökning, säger Christofer Ramkvist.

Fortsatt misstänkta

Enligt Christofer Ramkvist är de tre personerna fortsatt misstänkta för händelsen.

– Det finns omständigheter som pekar på att de har med detta att göra, säger han.

Finns det några fler som ni misstänker?

– Vi har fler som vi misstänker. Men ingen är direkt aktuell i ärendet, säger Christofer Ramkvist.