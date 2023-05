DO kräver att Kristianstads kommun betalar elev för sexuella trakasserier

DO skriver i ditt beslut att läraren har, via sociala medier, sexuellt trakasserat eleven genom att skicka meddelanden, bilder och filmer med sexuellt innehåll. Bilderna och filmerna bedöms som mycket kränkande och eleven anmälde händelserna till skolan som polisanmälde läraren.

Kristianstad kommun har medgett händelseförloppet och DO vill alltså nu att kommunen betalar en diskrimineringsbelopp på 250 000 kronor till eleven. Om kommunen väljer att inte göra det kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Befann sig i beroendeställning

– Det här är en allvarlig kränkning inte minst mot bakgrund av den beroendeställning som eleven i förhållande till läraren har befunnit sig i, och den långa tid som trakasserierna har pågått. Det är viktigt att tydliggöra skolans och kommunens ansvar i de här frågorna, alla elever ska känna sig trygga i skolan, säger Sofie Rykowski, jurist på DO:s processenhet.

I samband med att det hela uppdagades sade läraren upp sig från skolan.

Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Lina Leyman Nilsson, har inte tagit del av DO:s begäran ännu.

– Jag har inte sett den och kan därför inte kommentera. Den har inte registrerats hos oss än, säger hon.