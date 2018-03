En till sjukhus efter väpnat rån i Kristianstad

Vid 18.20-tiden larmades polisen om att ett gatukök i Kristiansad utsatts för ett väpnat rån.

– Vi fick in larmet via ett larmbolag. Det var även någon som ringde in, säger polisens presstalesperson Rickards Lundqvist.

Enligt polisen var rånarna två till antalet och maskerade. De hade även beväpnat sig med, vad såg ut att vara, en pistol. I samband med rånet blir en i personalen slagen med pistolen.

– Den personen förs till sjukhus med ambulans. Jag har inga uppgifter om skadeläget, säger Rickards Lundqvist.

Rånarna med sig kontakter och det är oklart om de flydde till fots eller med ett fordon.

Polisen spärrade av ett område och spårar i närområdet efter gärningsmännen.