Färre brittiska studenter sen Brexit

– Vi har sett en uppåtgående trend från resterande länder, men med Storbritannien ser vi en nedåtgående trend, säger Richard Stenelo internationell chef Lunds universitet.

Året 2016 påbörjade 91 brittiska studenter sin masterutbildning på Lunds universitet. Jämför man det med antalet brittiska studenter som började 2018 ligger den siffran på 75 studenter.

– Studenterna känner en osäkerhet kring om de behöver betala sina studier eller inte. Vi tror att Brexit har bidragit till att vi har färre studenter från Storbritannien, säger Richard Stenelo.

Ansökningar 2019

Under onsdagen är det sista dagen för att kunna ansöka till Lunds universitet för studier 2019. Under tisdagseftermiddagen hade det kommit in 699 ansökningar från Storbritannien. 2016 var det 870 ansökningar från Storbritannien.

– Vi vet inte än hur detta kommer sluta, men vi jobbar på att få in brittiska studenter trots Brexit, berättar Richard Stenelo.

P4 Malmöhus var först med att berätta nyheten.