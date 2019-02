Fick 20 gånger för mycket smärtstillande

Det var i november förra året som mannen i 40-årsåldern opererades akut på SUS i Malmö. Efter operationen sattes en pump in för att förmedla intravenös smärtlindring.

Mannen skulle få oxikodon, ett kraftigt smärtstillande morfinpreparat. I pumpen sattes en kassett in, i tron att kassetten innehöll 1 milligram per milliliter oxikodon. I själva verket innehöll kassetten 20 milligram per milliliter, det vill säga 20 gånger så mycket.

En kort stund senare drabbades mannen av andningsuppehåll, men kunde återhämta sig efter att åtgärder satts in. Händelsen har nu lex Maria-anmälts då den kunde inneburit allvarlig vårdskada.