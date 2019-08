Under lördagen var det flera miljöaktivister som blockerade gator i centrala Malmö för att protestera. Protesterna fortsatte även in under söndagsmorgonen.

– Fjorton personer omhändertogs när de hade kedjat sig fast i en lastbil utanför Malmö Opera för att hindra trafiken, säger Filip Annas.

En person har i samband med händelsen rapporterats för ohörsamhet mot ordningsmakt.