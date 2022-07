Larmet kom in tio över två, och fem över fyra, under natten. Det innebär att sju fordon har brunnit under två nätter. Polisen vet ännu inte om bränderna hänger ihop.

– Det är svårt att säga. Det finns inget som binder dessa bränder tillsammans, säger Kim Hild, presstalesperson hos polisen.

Det fanns inte någon spridningsrisk i någon av fallen.

Polisen rubricerar händelserna som skadegörelse.