Flera bilbränder i Skåne i natt

Polis och räddningstjänst har under natten larmats till Lund, Arlöv och Mörarp utanför Helsingborg. På samtliga platser har det brunnit i bilar.



Den första branden skedde på Kämnärsvägen i Lund. Polisen fick in larm om händelsen runt midnatt och allmänheten släckte branden med en brandsläckare innan räddningstjänsten hann komma till platsen. Polisen genomförde en undersökning och säkrade vissa fynd.



Vid den anda branden, också den i Lund på Skarpskyttevägen, gjordes vissa tekniska fynd som kommer skickas på analys. Larmet kom in till polisen runt klockan 02.



Den tredje branden skedde strax innan klockan 03 på Banvägen i Arlöv. Där var det total två bilar som hade brunnit.



Även vid 07 under söndagsmorgonen fick polisen in ett larm om bilbrand på Mineralgatan i Mörarp utanför Helsingborg.



Ingen har kommit till skada vid någon av bränderna, enligt polisen.