Flera bilbränder under natten

Under fredagskvällen och natten har det varit flera bilbränder i södra Skåne. I Malmö brann det i två bilar under fredagskvällen och natten och i Kävlinge brann det under fredagsnatten. Polisen ser ingen koppling till bränderna.

– Vid 22.31 har det varit en brand på Svansjögatan, senare in på fredagsnatten vid 00.15-tiden brinner det i Kävlinge, sen har det också varit en bilbrand vid 02.30-tiden i kommundelen Fosie, säger Åsa Emanuelsson presstalesperson hos polisen. Räddningstjänsten berättar att samtliga bränder hade stor spridningsrisk men att det bara var den i Kävlinge som spred sig till en närliggande bil. – Det har varit hög belastning och många bränder i fordon. Vi misstänker att bränderna är anlagda, säger Mattias Sköld inrebefäl på räddningstjänsten syd. Ingen koppling Ingen person har kommit till skada under bränderna inatt och polisen och räddningstjänsten ser ingen koppling till bränderna. – Jag kan inte se att de har någon koppling, utan att det bara är ett sammanträffande, säger Mattias Sköld. Dela Dela

