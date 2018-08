Flera skogsbränder norr om Kristianstad

Vid 10.30 fick räddningstjänsten in flera larm om skogsbrand vid sjön Raslången ett par mil nordväst om Kristianstad.

– Flera personer har ringt in via SOS och rapporterat att de sett rökpelare i området, säger Per-Ola Klang, avdelningschef på larmcentralen.

Flera bränder

Efter att ha tagit sig till platsen och spanat med brandflyg kunde man vid 12-tiden konstatera flera brandhärdar.

– Vi är ute på tre skogsbränder precis väster om Raslången. Men jag vet inte den exakta omfattningen eftersom vi inte lyckats lokalisera den tredje brandhärden. Det är ett ganska svårtillgängligt område och ont om vägar så det är svårt att ta sig fram, säger Per-Ola Klang.

Många stationer på plats

Enligt Per-Ola Klang är sex brandstationer på plats och det handlar om en omfattande släckningsinsats.

– Vi väntar på att helikopter ska komma på plats och hjälpa oss med släckningen. Just nu har jag ingen prognos för släckningsarbetet, men vi har inte bränderna under kontroll i nuläget, säger han.



På grund av det torra klimatet finns det också spridningsrisk för bränderna.

– Det är väldigt torrt i markerna här och fortfarande stor brandrisk i området. Det kom lite regn igår, men det är ingenting som har hjälpt oss här, säger Per-Ola Klang.