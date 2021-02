Här är saltet som ska rädda Malmöbornas lårbenshalsar

Ute i saltladan i Hyllie i Malmö finns under fredagen cirka 600 ton salt efter att en ny leverans från saltgruvan i Tyskland kommit under dagen. Härifrån körs salt sedan ut till depåer runt om i Malmö och därifrån kommer det ut på vägarna för att motverka halka under den plötsligt hårda vinter som slagit till i år.

– Vi har ungefär 56 traktorer som hämtar salt i dessa depåer och kör olika slingor runt i Malmö stad, berättar Peter Löfvendahl.

Går över budget

Enligt Peter Löfvendahl består cirka 95% av den halkbekämpning som Malmö stad bedriver av just salt. Den leverans som anlände från Tyskland under fredagen bestod av cirka 700 ton salt och räcker således till cirka sju utkörningar.

– Vi ligger lite över en normalvinter, vi har vart ute på cirka 50 utkallningar, en normalvinter är 30 det utkallningar, säger Peter Löfvendahl.

I och med ökningen tror Peter Löfvendahl att man i år kommer att gå över den budget som är satt efter ett normalår.

– Samtidigt hade vi bara sju utkörningar i fjol så det brukar jämna ut sig över tid.