Flera vittnen vid dödsolyckan i Södra Sandby

Det var under lördagskvällen larmet kom in om att en flicka hade kolliderat med en personbil. Hon fördes först till sjukhus med livshotande skador, men under söndagsförmiddagen meddelade polisen att den 17-åriga flickans liv inte gick att rädda. Brottsrubricering blev då vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.

– Rubriceringen ligger fortfarande kvar, men det är bara föraren som misstänks, säger Greger Nilsson som är förundersökningsledare.

Flera vittnen på platsen

Greger Nilsson berättar att flera bilar befann sig på platsen och att förhör kommer hållas med dem. Polisen kan inte gå in på händelseförloppet men att de har varit på platsen och gjort en teknisk undersökning.