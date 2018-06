2000 förskollärare demonstrerar för bättre skola

Manifestationer för en bättre svensk förskola har under de senaste veckorna genomförts över hela landet i bland annat Stockholm, Göteborg och Umeå. Idag var det Malmös tur att samla förskollärare och barnskötare från hela Skåne. Camilla Bjarting gick i manifestationståget.

– Vår situation är ohållbar, det är kris. Jag är stressad och håller på att bli utbränd. Många på jobbet är sjukskrivna och har ingen ork längre, säger Camilla Brating, barnskötare, 27 år.

Camilla Bjartling. Foto: Firas Razak

Manifestationståget i Malmö samlade folk från hela Skåne och även andra län. Tåget utgick från Möllevångstorget och avslutades på Stortorget där representanter från bland annat Lärarförbundet och Malmö Universitet höll tal.

Förskoleupproret består av pedagoger som kämpar för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor inom förskolan. Under våren har tusentals lärare i landet delat sina berättelser under #pressatläge. Berättelserna handlar om att barngrupperna är för stora, att vikarier inte tas in vid frånvaro och brist på utbildad personal. Berättelserna har samlats i ett dokument och lämnats över till utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) samt till kommunfullmäktige i Malmö.

– Min förhoppning är att de här manifestationerna runtom i landet senaste veckorna får politiker att förstå att det här är ett allvarligt problem. Det har varit ett problem i många år nu, men det blir bara sämre och sämre, säger Daniel Nyström som anordnar Förskoleupproret i Malmö.