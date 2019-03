Försvunnen pojke i Trelleborg hittat oskadd

Pojken hittades vid 21.24 på kvällen efter tips från allmänheten.

– Vi fick in ett tips om en observation och åkte dit för att kontrollera och kunde konstatera att det var den försvunna pojken, säger Rickard Lundqvist.

Saknad sedan morgonen

Pojken anmäldes saknad efter att han inte dök till skolan på torsdagsmorgonen. Polisen inledde under dagen en sökinsats och har med hjälp av räddningstjänsten letat i såväl en gammal bunker som i stora delar av Trelleborg. Sökarbetet försvårades eftersom polisen inte kunde rikta in sig på ett visst område.

– Då var det som att leta efter en nål i en höstack, berättade polisens presstalesperson Rickard Lundqvist.

Stor sökinsats

En stor sökinsats med frivilliga inleddes också vid halv niotiden, men till slut var det en observation från allmänheten som ledde till att polisen kunde itta pojken.

– Vi fick in en hel del tips och uppringare och det senaste nu är att vi hittat pojken. En från allmänheten ringde in och sa att de trodde sig se en pojke som stämde in på signalementet. Så vi skickar dit en patrull och det visar sig stämma. 21.24 hittar vi honom oskadd och han är nu på väg hem till sina föräldrar, säger polisens presstalesperson Rickard Lundqvist.



På sin hemsida förtydligar polisen händelsen och berättar att en kvinna körde på väg 108 strax norr om Trelleborg och fick syn på den försvunna pojken längs vägen.