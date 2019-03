Fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft – men Skåne ligger i botten

Sysselsättningsindexet inför andra kvartalet landar på plus nio, vilket är den starkaste siffran på nästan två år. Under motsvarande period i fjol låg siffran på plus två.

Skåne i botten

Allra starkast efterfrågan på personal finns i norra Sverige där indexet landar på plus 27. I andra änden finns Skåne och Blekinge där siffran hamnar på minus sju.

Bland branscher är optimismen störst inom hotell- och restaurang, plus 23, följt av byggbranschen och transportsektorn, plus 17 respektive 15.

750 arbetsgivare

Indexet definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar minus den andel som tror att den minskar. Statistiken baseras på intervjuer med 750 arbetsgivare.