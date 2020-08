Foto: Johan Nilsson/TT/Arkiv

Fortsatt ökning av covid-19 i Skåne

Den här veckan har i genomsnitt 35 nya fall av covid-19 rapporterats in per dag till Region Skåne. Detta kan jämföras med förra veckans snitt på 25 fall per dag.

Förra veckan konstaterades en ökning av covidsjuka i Skåne med totalt 184 inrapporterade fall. Den här veckan har antalet fortsatt stiga och motsvarar nu omkring 35 nya fall per dag. I dagsläget är 14 patienter med covid-19 inlagda på sjukhus i Skåne, varav 4 på intensivvårdsavdelning, det rapporterar Region Skåne i ett pressmeddelande. – Den stadiga stigningen både av antalet smittade och antalet inlagda patienter tyder på ökad samhällsspridning, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne. Ungdomar och skolstart De senaste veckorna har antalet smittade ökat bland annat i gruppen äldre tonåringar och unga vuxna. Även om det är få unga människor som blir svårt sjuka av covid-19 riskerar man att smitta andra som är i riskgrupp. – Vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen, så minskar vi också risken för att äldre eller personer som jobbar med äldre blir sjuka, säger Mattias Waldeck. Nästa vecka börjar skolorna och många återgår även till sina arbeten. Det kan bidra till ökat tryck på kollektivtrafiken och det kan bli svårare att hålla avstånd. – Det som gäller för övriga samhället gäller också för skolan – håll avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om du blir sjuk och beställ hem ett självtest, säger Mattias Waldeck. Dela på Facebook Dela på Twitter

