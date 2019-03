Fotbollen hjälpte honom få jobb

Nikola hade varit arbetslös under något halvår när han genom Arbetsförmedlingen hörde talas om den så kallade Karriärdagen. Ett projekt där arbetssökande matchas mot tilltänka arbetsgivare. Här får man genom MFF:s försorg mötas under lättare former och dagen avslutas med en fotbollsmatch. Alla hamnar på samma nivå och arbetssökande kan visa att de är glada, funkar bra i team och hur bra de är på att samarbeta istället för att skriva det i ett personligt brev.

– Jag saknade körkort. Men jag sa till dom att jag var på gång med att ta det. Och dom väntade på mig. Jag fick ett jobb som larmtekniker, säger Nikola Milojkovic Savic med ett leende.