Från sommar till vinter på en vecka – i helgen kommer snön till Skåne

Under fredagen väntas temperaturen droppa till strax under det normala för årstiden i södra Sverige med minusgrader men snö blir det först på lördag. Tillsammans med nederbörd som drar in från havet kan det bli riktigt besvärligt när regnet slår om till snö.

– Eftersom marken fortfarande är relativt varm är det osäkert hur mycket som lägger sig men några centimeter får man räkna med i norra och östra Skåne, i söder och väster kanske det inte lägger sig något alls, säger Tora Tomasdottir.

Men vintern ser ut att komma på snabbvisit.

– Redan måndag mitt på dagen kommer varmare luft in, säger Tora Tomasdottir.