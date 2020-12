Grävde upp skelett ur marken – polis utreder om det är ett mordoffer

Larmet om skelettfyndet kom redan under torsdagseftermiddagen men polisens tekniker kunde skickas till gården först under fredagen. Under natten har platsen varit avspärrad och vaktats av polis.

– Privatpersoner ska ha grävt på en gård och i samband med det hittar man ett skelett som man misstänker är en människa. De larmar naturligtvis polisen som kommer dit och kunde konstatera att det är efter en människa, säger Sara Andersson, polisens presstalesperson.

– Vi spärrar av och har tekniker på plats på fredagseftermiddagen.

Vet ännu inte hur gammalt skelettet är

Polisen har rubricerat ärendet som misstänkt mord eller dråp men vet ännu inte om det handlar om ett mordoffer eller som skelettet är ett fornfynd, vilket Sydsvenskan var först att rapportera.

– Vi hoppas på att kunna få svar på det inom de närmaste timmarna. I första hand kommer man att ta reda på hur gammalt det är och sen tar men det vidare därifrån, säger Sara Andersson.