Här är Trafikverkets hemliga vapen mot spårhalkan

Det som såg ut som fågelbajs på järnvägsrälsen på Trafikverkets pressvisning på Hässleholmsstation är snarare ett hemligt vapen – en gel som Trafikverket sprider ut på spåret för att eliminera den förädiska halkan.

Den så kallade antiglidpastan. Foto: Johan Dernelius

En halka som uppkommer varje höst och är en blandning av blöta löv och barr som under tågens enorma vikt mixas ihop till en oljig film på spåren.

– Gelen är en sandblandning som ska förhindra lövhalkan. Den gör att det blir större friktion mellan rälsen och lokets hjul, förklarar Daniel Johansson som arbetar som lokförare på VR Track.

Specialloket TK A7 199 kan förutom att ploga snö och lägga ut pastan också lägga räls vid underhållsarbete. Foto: Johan Dernelius

Får ofta kritik

Trafikverket råkar ofta ut för kritik, något som Per Wellberg, projektingenjör på Trafikverket, tycker inte är helt rättvisande.

– Det här specialloket, TK A7 199, är en del av redskap vi har för att halkbekämpa. Man kan säga att arbetet mot halkan startar redan under försommaren när vi är ute och klipper buskar och ansar träd för att inte få in så mycket löv på spårområdet, berättar Per Wellberg och fortsätter:

Projektingenjören Per Wellberg på Trafikverket ser gärna en ökad förståelse för allt arbete bakom kulisserna med snöröjning, halka och andra tågstopp. Foto: Johan Dernelius

– Sedan kan även lokföraren göra mycket såsom att anpassa sin körstil, sanda förebyggande, ha bra kvalité på hjulen och se till att man har kunskap om sin bana.

Lång väg hem

Efter att fått en rundvandring av lokförarna Daniel Johansson och hans kollega Kristoffer Roth, äntrar de sitt ilskett gula lok för att sakta tuffa hem till deras hemmastation i Avesta. En nätt liten tur på 50 mil med en maxhastighet på 70 kilometer i timmen. De bägge rutinerade killarna hoppas komma hem innan det mörknar totalt i de mellansvenska skogarna.