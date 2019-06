Smuggelsprit, SD och skånska växthus – här är veckans nyheter

SD störst i 20 av 33 skånska kommuner

Sverigedemokraterna blev störst i 20 av Skånes 33 kommuner när söndagen röster i EU-valet räknats.

Bomben exploderade utanför Nellies klassrum – hör hennes berättelse

Efter bombdådet mot Hässleholms tekniska skola i vintras har säkerheten på skolan höjts. SVT Nyheter Skåne har träffat eleven Nellie Månsson som hade lektion i klassrummet bara några meter från korridoren där en rörbomb exploderade.

Sex åtalas för att ha smugglat tiotusentals liter sprit via Malmö

Sex personer åtalas misstänkta för att ha fört in tiotusentals liter alkohol i landet via Malmö. En av dem ska vid 459 tillfällen ha smugglat in alkohol motsvarande 28 000 liter sprit.

Skånska växthus läcker – giftigt bekämpningsmedel rinner ut i åar

Farliga bekämpningsmedel läcker från växthus, enligt en ny studie som länsstyrelsen i Skåne gjort. Trots insatser från myndigheter och växtodlare så har läckagen inte minskat på tio år.