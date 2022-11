Här blir Jack upptryckt mot polisbilen: ”Inte trygg med polisen”

Jack Lucas har på senare tid känt sig utsatt av polis och ordningsvakter som skejtare i Lund.

– Jag kan sitta på centralen med min skejtboard och bara vänta på mitt tåg så kommer de fram och börjar ställa massa frågor, säger han.

Just denna dag spelade han och hans vän in en musikvideo när de såg polisbilen mittemot centralen i Lund och tänkte de att den skulle passa in.

– Jag visste inte att det var någon i den utan ställde mig bara på trottoaren utanför och min kompis filmade.

Upptryckt mot bilen

Videon som fått spridning börjar med att Jack Lucas står bredvid polisbilen och säger ”fuck ordningsvakterna”. Plötsligt kommer en polis springande från bilen och trycker upp honom mot den och frågar med upprörd stämma vad killarna håller på med.

– Jag förstår att det jag sa var provocerande, men han gav sig på mig med ren ilska. Jag var försiktig och stod på trottoaren hela tiden – det var en polisbil, jag skulle inte göra något dumt.

Under tiden detta hände fortsatte Jack Lucas kompis att filma det som pågick trots att polismannen uppmanade honom att sluta. Videon lades senare upp på sociala medier där den delats flitigt.

– Jag vill inte anmäla honom för jag vill inte att han ska förlora sitt jobb, utan bara att han ska vara medveten om att han behöver lära sig att hantera sin ilska bättre.

Otrygg i Lund

Jack Lucas säger att han känner sig mindre trygg efter det som hände honom.

– Jag känner mig inte trygg med polisen. Jag har haft många bra upplevelser med både polisen och ordningsvakter men de som inte sköter sig förstör för alla som är bra – du blir rädd när du inte vet om de kommer att hjälpa dig eller bli arga.

SVT Nyheter Skåne har varit i kontakt med den berörda polisen som i efterhand medger att han missuppfattade situationen. Polisen i Lund utreder händelsen internt.

Här ger polischefen sin syn på händelsen: