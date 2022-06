Här får Lunds byar själva chansen att bestämma över budgeten

– Det är ett demokratiprojekt som vill engagera invånarna. I Lund satsar vi på landsbygden, orterna utanför Lunds stad, säger kommunens landsbygdsstrateg Johanna Lindvall.

I praktiken innebär detta att invånarna i Dalby/Torna Hällestad, Genarp, Södra Sandby, Vallkärra/Stångby och Veberöd fått en pott på 1,2 miljoner kronor per område där alla invånare får möjlighet att rösta på ett förslag.

– Vi har fått in över 400 förslag som kommunen sedan har sorterat på vad som är genomförbart. Inget får kosta mer än 500 000 per förslag, säger Johanna Lindvall.

Scen i parken

Efter att förslagen samlats in under några månader har nu röstningen påbörjats och pågår fram till den 10 juni på kommunens hemsida. Under projektets första dag fanns kommunen på plats i Södra Sandby för att informera och hjälpa till att rösta för de som inte har dator hemma.

– Det är många förslag som är bra, säger Inger Trulsson när hon bläddrar igenom de arton förslag som finns i Södra Sandby innan hon beslutar sig för att rösta för en scen i Sofielundsparken för 300 000 kronor.

När röstningen väl är avslutad kommer kommunen att sammanställa vilka som fått flest röster och kombinera samman så att totalt 1,2 miljoner kronor spenderas i varje by.

– Tanken är också att ge medborgarna insyn i vad saker kostar och vad kommunen kan göra, säger Johanna Lindvall.