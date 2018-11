Spela 17 sek Bensinmackar chockhöjde priserna Spela igen Här tar zombierna paus i skogen Foto: Bernard Mikulic

Här tar zombierna paus i skogen

De sminkar sig med löv, har eget utedass, gillar rökpauser – och ärtsoppa. Just nu samlas en massa ”zombies” i skogarna utanför Hässleholm. Det är en kortfilm som spelas in med en massa glada zombie-statister från hela landet. SVT Nyheter Skåne var med under lördagens inspelning.