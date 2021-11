Här övar blåljuspersonal på att hantera terrordåd

Just nu övar flera myndigheter på MSB:s övningsfält i Revinge. Målet är att öva och effektivisera samband mellan olika myndigheter under realistiska former. Allt för att inga missförstånd ska uppstå i skarpt läge.

– Vi tränar på att samarbeta mellan civila och militära aktörer. Det är även ett led i att stärka totalförsvaret. Erfarenheterna så här långt visar att vi samarbetar väldigt bra och genom erfarenheterna här kommer beredskapen att bli ännu bättre i framtiden, säger Petronella Norell, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

-Totalt deltar ungefär 160 personer i övningen från olika myndigheter, men även ett antal statister från försvarsmakten och civila markörer, säger Petronella Norell på MSB. Foto: Johan Dernelius

Även proffsstatister på plats

Men även ett antal professionella statister är på plats. Peter Thomas miste som ung sitt ben i en motorcykelolycka och nu deltar han för att få de skadade att se mer realistiska ut. Se klippet för att höra hans berättelse: