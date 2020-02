Havet närmar sig paret Misellis hus i Smygehamn

Fönstren i paret Misellis vardagsrum når från golv till tak och bakom dem öppnar sig havet. De stora fönstren suddar ut gränsen mellan ute och inne, men aldrig förr har vågorna så bokstavligt nått ända in till husknuten.

– Vattnet kommer närmare men vi ångrar absolut inte att vi byggde och bor här, säger Sassa Miselli.

”Något måste göras”

Sassa Miselli har bott i Smygehamn i generationer och de senaste åren har hon tvingats se havet närma sig. När det stormat som värst har vågorna slagit in över den lilla landremsa som skiljer dem från havet och tagit sig in under huset.

– Vi är illa ute och någonting måste göras för samhället Smygehamn, säger maken Lars Miselli.

På stenarna utanför huset ligger en strandad brygga som slitits bort från en byggnad i närheten. Allt eftersom havet nu närmar sig huset oroar sig paret för att en kraftig våg ska kasta den bortslitna bryggan mot deras hus.

De är båda två förvissade om att något måste göras för att skydda den utsatta sydkusten.

– Havet tar och havet ger, men det tar mest här i alla fall, den saken är säker, säger Lars Miselli.