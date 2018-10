Uppgifter: Hot mot exiliranier bakom massiva danska polisinsatsen

Enligt Danmarks Radio befarade den danska säkerhetspolisen, PET, att det fanns risk för att angrepp mot en grupp exiliranier. Hotet skulle vara politisk motiverat och riktades mot gruppen ASMLA – Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz.

Iran krävde utlämning

Enligt DR Nyheder har den iranska regimen krävt att medlemmar ur ASMLA ska utlämnas av Danmark eftersom regimen menar att de var medskyldiga till ett attentat mot en militärparad i Iran den 22 september där 25 personer dödades. Danska regeringen har dock ännu inte lämnat ut några personer.

Svensk Volvo efterlystes

Stora delar av Danmark spärrades av i jakten på en svart svensk Volvo som senare visade sig ointressanta i utredningen.

Varken danska polisen eller säkerhetstjänsten vill kommentar uppgifterna.