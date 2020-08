Halvfullt på Malmös hotell under juli

I juni månad hade de flesta hotellen i Malmö en beläggning på femton procent. Men under juli har fler gäster checkat in på hotellen under hemestertider.

– Under juli ökade det kraftigt och vi har haft en beläggning på runt 50 procent, säger Per Jonsson, vd Radisson Blu Hotel i Malmö.

Normalt har hotellet 90 procents beläggning under juli.

Halvfulla hotell

Det halvfulla hotellet avspeglar beläggningen i stort på Malmös hotell.

– De preliminära siffrorna för juli visar en beläggning på runt 45-50 procent, säger Ann Nyström, destinationschef i Malmö.

Men trots att hotellen bara är halvfulla så har hotellbranschen i Malmö gått över förväntan.

– Vi trodde att det skulle bli värre. Och ser man till våra storstäder i Sverige, är Malmö den stad där hotellbranschen gått minst dåligt, säger Ann Nyström.

Det är framförallt svenskar som checkat in på hotellen i Malmö. Men snart är sommaren och semestertiderna slut.

”Ser mörkt ut”

– Ser vi framåt så kommer vi att tappa alla gäster som annars reser hit i sitt arbete på möten och konferenser. Det är en utmanade och osäker höst som väntar, säger Per Jonsson.

Hur reagerar personalen på detta?

– Det handlar om att ha en dialog med medarbetarna. Och det kommer inte att bli detsamma som förut. Personalen kommer behöva byta avdelningar, få schemat i senare skede och så vidare.

Den kommande hösten oroar även kommunen.

– Det ser väldigt mörkt ut om vi inte kan arrangera möten med fler än 50 personer. Det är just denna riktlinje som sätter käppar i hjulet för hotellverksamheten, säger Ann Nyström.