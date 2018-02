Influensan leder till inställda operationer på SUS

– Den här veckan har vi ett mycket ansträngt läge. Grunden är att vi bara har 950 av 1140 vårdplatser öppna på grund av sjuksköterskebristen. Att det är extra ansträngt beror på influensasäsongen, säger Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus, till SVT Nyheter Skåne på onsdagseftermiddagen.

Det ansträngda läget har lett till att SUS i Malmö och Lund haft så många som 50-80 överbeläggningar per dag de senaste veckorna. Därutöver har det varit långa väntetider på akuten.

– Influensan är ovanligt intensiv i år och många av influensapatienterna har behövt sjukhusvård, säger Katarina Johnsson.

Patienterna blir lidande

Under måndagen och tisdagen ställdes 26 planerade operationer in på grund av att det saknades vårdplatser på SUS. Förra veckan ställdes ett tiotal operationer in.

– Det är verkligen bekymmersamt. Framför allt tänker jag på det lidande som patienten utsätts för när man inte får sin planerade operation. Vi försöker in i det längsta att inte ställa in några operationer men den här veckan har vi varit nödgade till det. Det gäller patienter från i princip alla opererande specialiteter, säger biträdande förvaltningschef Katarina Johnsson.

Mitt i en influensaperiod

Vad kostar vårdplatsbristen i förlängningen?

– Det är svårt att uppskatta. Den stora kostnaden är lidandet för den enskilda patienten.

Hur ser det ut med vårdplatser den närmaste tiden framöver?

– Det är svårt att svara på. Vi ser ännu ingen avmattning av influensasäsongen. Så länge influensan pågår, kommer det med stor sannolikhet att vara så här ansträngt, säger Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef på SUS.