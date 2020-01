Ingen brist på vaccin inför årets influensasäsong i Skåne

SVT Nyheter uppmärksammade i november att vårdcentraler runtom i Skåne inte kunde beställa vaccin från leverantören.

– Det vanliga vaccinet var slut där. Då beställde vi ett annat preparat från en annan leverantör, och efter det har vi inte hört att det skulle vara något problem, säger Per Hagstam, smittskyddsläkare vid Region Skåne.

Ges normalt till barn

Det alternativa vaccinet Vaxigrip Tetra används i vanliga fall för barn under tre år. Det har dock samma stammar som det ordinarie vaccinet och fungerar därför bra även på vuxna.

– Influensaläget är ganska lugnt just nu. Men den riktiga säsongen är januari–februari med en topp under februari månad. Vi får se hur stor efterfrågan på vaccin är då, säger Per Hagstam.

Nästan slut 2018

Under 2018 tog det ordinarie influensavaccinet nästan slut i Skåne. Därför beställde Region Skåne ett förhöjt antal doser 2019, som ändå inte räckte till eftersom efterfrågan ökade.

– Vi får sätta oss ner och summera när influensasäsongen är slut. Kanske måste vi beställa ytterligare doser inför nästa säsong, säger Hagstam.

Efterfrågan på vaccin har de senaste två åren ökat i Skåne, både i riskgruppen och bland den övriga befolkningen.