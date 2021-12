Nya restriktioner – många ungdomar riskerar bli utestängda från fritidsgården

På Dammfri fritidsgård kommer de kunna ta emot upp till femton ungdomar plus personal, normalt sett på fredagar brukar de ha mellan 30 till 60 som kommer till dem för att hänga med kompisar.

– Vi har ju följt pressträffar och så men vi trodde inte att det skulle gå så fort. Vi fick besked igår så allt har vänt väldigt snabbt men det är bara att rätta sig och gilla läget, säger fritidsledaren Silvija Mecan.

”Jag är här varje dag”

Saif Al Dujaili är en av dem som besöker fritidsgården på Dammfri ofta, den har hjälpt honom hitta nya komisar sedan han i fjol kom som ny till Dammfriskolan.

– Jag är här varje dag, fritidsgården betyder jättemycket för mig, det är roligt att hänga här med Andreas, Silvija och kompisar. Annars får vi hänga hemma eller utomhus – till exempel i Folkets Park, säger Saif Al Dujaili.

Saif Al Dujaili är en av ungdomarna som besöker Dammfri fritidsgård ofta. Han tycker det känns säkert att restriktionerna börjar gälla idag eftersom han är orolig för smittspridningen av corona. Foto: Maria Petersson / SVT

Kan släppa in tolv av över hundra barn

På fritidsgården i Västra hamnen är ytan ännu mindre och de beräknar bara kunna släppa in tolv ungdomar med de nya restriktionerna.

– På helger brukar vi ha över 100 ungdomar som kommer hit för att umgås och syssla med någon aktivitet. Nu kan vi bara släppa in tolv. Det är ett jättestort problem säger Amanda Bernal, fritidsledare på Västra hamnen fritidsgård.

De har även fått ställa in flera aktiviteter de hade planerade under helgerna. Amanda Bernal menar att många ungdomar kommer blir besvikna, hon är också bekymrad över vart de nu ska ta vägen när de inte kan komma in hos dem i värmen.

Bättre med restriktioner än att stänga

Att det ska vara rättvist och att de ska försöka finnas till för alla är något Andreas Schewenius, fritidsledare på Dammfri önskar uppnå.

– Vi är tacksamma att kunna ta emot i alla fall 15 ungdomar, det är bättre än att stänga helt. Förhoppningsvis kan vi kontrollera smittspridningen bättre nu och kan hålla öppet längre.

Silvija Mecan håller med.

– Om vi tvingas stänga ner blir vi oroliga. För vi vill ju ha öppet – det är det som är syftet – det är vårt jobb, att vi ska finnas här fysiskt för de som behöver.