It-störningar på Region Skåne – vårdcentraler kommer inte åt journaler

Problemen startade i torsdags förra veckan, och har pågått lite av och till sen dess. Under tisdagen är problemet fortfarande inte löst.

It-störningen innebär att externa vårdgivare, som privata vårdcentraler, har svårt att komma åt det gemensamma journalsystemet.

– Vårdcentralerna har svårt att logga in i journalsystemet. Antingen kan man inte logga in alls eller så är det väldigt segt, säger Ulrika Pahlm, chefsläkare på digitalisering, it och medicinteknik på regionen.

Enligt HD och Sydsvenskan vittnar flera privata vårdcentraler om bland annat problem med att se patientbokningar, provsvar och journaler.

Svårigheten att logga in systemet drabbar inte alla i samma omfattning, menar regionen, och de jobbar med sin it-leverantör med att komma åt problemet.