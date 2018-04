Första gången på 500 år: Katoliker håller mässa i Lunds domkyrka

När påven besökte Lund och Malmö under under ett par dagar hösten 2016 blev det startskottet för ett ekumeniska samarbete mellan katoliker och lutheraner. Det har bland annat lett till gemensamma aftonböner och vespor. När S:t Thomas katolska kyrka ska renoveras under nio månader flyttas de katolska söndagsmässorna till Lunds domkyrka.

– Detta är ett helt unikt samarbete mellan S:t Thomas och oss och en fortsättning på den vänskap vi utvecklat, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand i ett pressmeddelande.

Fördjupat samarbete

Katolska mässor har inte firats regelbundet i Lunds domkyrka sedan reformationen i början på 1500-talet.

Mötet i Lund, som fick namnet ”Från konflikt till gemenskap”, kom till efter 50 års samtal mellan katoliker och lutheraner.

– Mötet har berört väldigt många människor och det är glädjande att konstatera att det inte blev en engångshändelse utan att vi konkret fortsätter och stärker våra relationer, säger Lena Sjöstrand.