Kraftig brand i Landskrona

Ett kafé i en park i centrala Landskrona har eldhärjats under natten, skriver Helsingborgs Dagblad. Byggnaden är övertänd och räddningstjänsten kommer att låta den brinna ner under kontrollerade former.

– Det finns ingen risk att branden ska sprida sig. En del buskar och träd i närheten har brunnit. Vi har nog lyckas rädda utescenen, säger yttre befäl Greger Edberg till tidningen. Larmet om branden kom strax före halv tre på natten, det är okänt hur branden startat. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha varit inne i byggnaden. Dela på Facebook Dela på Twitter

