Kraftiga förseningar i busstrafiken i hela Skåne

Bussresenärer i Skåne får vara beredda på att all busstrafik är försenad under dagen. Det har fallit mycket snö på många håll i Skåne och under eftermiddagen väntas dessutom minusgrader och halka.

Skånetrafiken har i nuläget ingen prognos för när bussarna kommer att kunna rulla som vanligt igen.

– Man får vara ute i god tid och hålla koll på hemsidan och på appen. Så fort det finns något nytt att säga kommer vi att uppdatera, säger Camilla Bunke på Skånetrafikens pressjour.

Tågtrafiken verkar däremot gå som vanligt.