Kunglig glans över Höganäs

Pressuppbådet var stort kring kronprinsessan och prins Daniel, som vant bjöd på sig själv då de fotograferades under ett besök i Höganäs. under ledning av Peter Schölander (M), kommunstyrelsens orförande, guidades paret runt på ett antal företag i trakten. Besöker fokuserade på näringslivsfrågor. Paret verkade påläst och ställde nyfikna frågor, bland annat om hur man tillverkar det speciella golv som en stor utvecklare har i sitt sortiment. Under besöket fick samtliga besökare en rundvandring i fabriksområdet. Hela besöket avslutades med ett besök på Keramiskt center där man utlovad drejningskurs för alla som var intresserade.