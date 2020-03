Läkarstudenter stöttar upp i coronakrisen: ”Viktigt för mig”

I slutet av förra veckan började Lunds universitet via sin hemsida efterlysa medicinskt utbildad personal, i första hand läkar- och sjuksköterskestudenter. Gensvaret blev stort – närmare 400 svar kom in under helgen.​

– De får i första hand gå in och sköta undersköterskeuppgifter, säger Ingemar Petersson. Vi har flyttat ordinarie personal till våra Covid 19-avdelningar och där finns luckor att fylla. Många av våra anställda är också sjukskrivna.​

Adam Jebril, läkarstudent, är en av många läkarstudenter som anmält sitt intresse. Han har inget emot att arbeta som undersköterska.​

– Det är viktigt för mig personligen att få erfarenhet samtidigt som man kan ställa upp i en svår situation. ​

”Viktiga för deras framtida yrke”

Det finns planer på att låta studenternas inhopp ingå i undervisningen.

Universitetskanslerämbetet är kontaktat och kan tänkas ”modifiera kursmålen”, enligt Kristina Åkesson, prodekan vid Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet..

– Den stora utmaningen är att studenterna nu verkligen får sin utbildning också och når sina kursmål. Samtidigt är vi övertygade om att de nu får nya erfarenheter som är väldigt viktiga för deras framtida yrke, säger Kristina Åkesson.