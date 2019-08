Långa köer efter olycka med hästtransport

En hästtransport var under kvällen inblandad i en olycka vid trafikplats Kropp på E4: an. Olyckan inträffade i norrgående riktning och räddningstjänsten stängde av all trafik för att kunna arbeta på platsen.

Ingen person har rapporterats som skadad, men både veterinär och djurambulans tilkkalades.

Enligt räddningstänsten hade hästen ramlat omkull i transporten och eventuellt skadat sig. När hästen skulle transporteras iväg, fanns det risk för att den skulle skena och därför stängde man av hela vägen och hade också beredskap för att stänga trafiken i motsatt rikting.

SVT Nyheters reporter på plats uppger att olyckan har orsakat kilometerlånga köer. Vägen öppnades igen runt kl. 20.45 på onsdagskvällen.