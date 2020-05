Larmet om olyckan kom in vid 14.00 under torsdagen. En personbil uppges har kört in i ett mitträcke på E6 i höjd med Saxtorpsskogen.

Eventuella skadelägen är oklart, och på platsen är det lång köbildning. Initialt stängdes vägen av helt, men vid 14.30 hade ett körfält kunnat öppna.