Liten ökning av coronafall – allt fler skåningar smittade efter utlandsresor

– Det beror säkert på ett ökat resande till regioner som har en högre smittspridning än vi har hemma i Sverige just nu. Det är forfarande förhållandevis få men man kan se att det är yngre personer och många yngre är ännu ovaccinerade, det är säkert något som spelar in, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare på Region Skåne.

En stor del av de personer som smittats utomlands har varit i Spanien men den senaste veckan har även antal fall från Danmark ökat.

– Vi håller noga koll på detta. Sen är det är inte bara reserelaterat, vi ser en svag uppgång av inhemskt smittade vilket troligtvis beror på en kombination av ökad rörlighet och lättade restriktioner – folk lever ett lite mer normalt liv när det är sommar och fint väder, säger Per Hagstam.

Svag uppgång

Under vecka 28 konstaterades 272 fall av covid-19 i Skåne jämfört med 167 veckan innan. Ett trendbrott då det sedan vecka 22 med 1 344 konstaterade fall har gått ner varje vecka i Skåne.

– Nu är det fortfarande relativt låga fall vi ser på totalen men vi hoppas att det inte ska stiga marknat. Man har sett den här ökningen på andra håll i Sverige, framförallt i Stockholm och Västra Götaland men också i många länder runt om i Europa, säger Per Hagstam.

– Sen kan man säga att det då ofta har handlat om, ofta yngre, personer som blivit lindrigt sjuka och inte belastat sjukvården.

Deltavarianten dominerar

Så väl bland de som smittas inom landet och de som smittas utomlands är deltavarianten den dominerande.

– Som vi vet sprider den sig lite lättare och det är den vi ser en ökning av.

Hur oroliga är ni för en fjärde våg?

– Det kan inte uteslutas. Allt det här tillsammans med att vi börja öppna upp och samhället, resandet och det faktum att en ganska stor andel av de yngre vuxna inte är vaccinerade ännu gör att förutsättningarna finns.