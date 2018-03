Lund prisas för att vara Europas mest uppkopplade stad

På tisdagen mottog kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) priset på fastighets- och investeringsmässan Mipim i Cannes.

”Connectivity” är ett samlingsbegrepp för både bästa fysiska och digitala tillgänglighet och infrastruktur.

Rapporten European Cities and Regions of the Future 2018/19 har tagits fram på uppdrag av Financial Times.

Lund hamnade dessutom på en 6:e plats i kategorin livsstil och humankapital samt på en 9:e plats totalt sett för europeiska städer i sin storleksklass.

– Att Lund får detta erkännande i en stor internationell undersökning är ett kvitto på att Lund är en riktigt attraktiv stad. Det är glädjande att se att vi anses vara Europas allra bäst uppkopplade stad. Vi har digital infrastruktur i toppklass och en stark internationell innovationsmiljö. Arbetet vi gör med Brunnshög, satsningar på cykel och spårväg samt vårt nära samarbete med universitetet och näringslivet ger resultat, säger Anders Almgren, (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund, i ett pressmeddelande på tisdagen.