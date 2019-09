Lunds domkyrka slår vakt om gratis inträde för besökare

Frågan om kyrkobesök ska vara gratis eller inte, debatteras i det senaste numret av Kyrkans Tidning.

Trots att Lunds domkyrka uppskattningsvis tar emot så många som ungefär 700 000 besök per år, varav 90 000 är gudstjänstbesök, vill man inte ta betalt för turister som besöker kyrkan.

Fortsatt gratis för enskilda

– Vi önskar inte att det blir entréavgift för enskilda besökare i domkyrkan och det är något vi vill hålla fast vid, säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan och arbetsledande komminister i Lunds domkyrka, till SVT Nyheter Skåne.

Lena Sjöstrand betonar vikten av att domkyrkan i Lund ska vara tillgänglig för alla.

– Med all respekt för om andra kyrkor kommer fram till något annat. Frågan om inträdesavgift är viktig, men just nu kommer vi fram till olika slutsatser, säger hon.

En folkkyrka för alla

Svenska kyrkans kyrkosekreterare Cristina Grenholm vill också framhålla betydelsen av kyrkornas öppenhet:

– Det är Guds hus. Dit är alla välkomna. Det är vår grundhållning. Det är viktigt att man inte behöver fundera över om man går in för att tända ett ljus eller är där som turist. Det tillhör folkkyrkan att vara tillgänglig, säger hon till SVT.

Vad tänker du om att vissa kyrkor tar inträde?

– Beslut fattas lokalt utifrån olika förutsättningar. Generellt sett är det olyckligt att ta betalt mot bakgrund av den principiella öppenheten. De har säkert tänkt igenom det här, men det är ingen utveckling som Svenska kyrkan vill uppmuntra, säger Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid Kyrkokansliet i Uppsala.

Vissa grupper får betala

Grupper med egen guide som vill besöka Lunds domkyrka får däremot betala 600 kronor per besök. Ett besök med guide som bokas via kyrkan, kostar 1100 kronor med eventuella tillägg för tolk eller extra städning. Grupper från skolor, förskolor och Lunds universitet, går dock in gratis.

Kommer ni att göra allt för att det ska fortsätta vara gratis för enskilda besökare i Lunds domkyrka?

– Ja, det gör vi. Nu är vår vilja att inte ta betalt av enskilda besökare. Om vi i framtiden skulle hamna i ett annat ekonomiskt läge, får vi diskutera det då, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, Lunds domkyrka.